Rui Fonte foi operado a rotura de ligamentos e vai parar seis meses

Rui Fonte foi submetido, esta segunda-feira, a uma intervenção cirúrgica para debelar a rutura de ligamentos no joelho esquerdo e vai parar cerca de seis meses, informou o S. C. Braga.

O avançado lesionou-se há uma semana na derrota dos bracarenses por 1-0 diante do Tondela, tendo de imediato sido substituído.

O jogador foi "submetido a tratamento cirúrgico para ligamentoplastia do cruzado anterior do joelho esquerdo", estimando o clube um período de paragem de cerca de seis meses.

O jogador, de 30 anos, já tinha tido uma rutura no ligamento cruzado anterior, mas no joelho direito, em fevereiro de 2013, então ao serviço da equipa B do Benfica.