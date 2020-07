Rui Fonte sofreu rotura de ligamentos

JN/Agências Hoje às 19:12 Facebook

O avançado português Rui Fonte sofreu uma rutura do ligamento cruzado do joelho esquerdo no jogo com o Tondela, esta segunda-feira, da 33.ª jornada da Liga, e vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica, avançou o S. C. Braga.

O avançado lesionou-se após uma entrada do defesa direito tondelense Tiago Almeida, aos 65 minutos, na derrota dos bracarenses por 1-0, tendo pairado no estádio a sensação de que a lesão seria grave pelas queixas evidentes de Rui Fonte, de imediato substituído.

Esta terça-feira, após nova reavaliação, o clube minhoto confirmou a gravidade da lesão no joelho esquerdo, que obrigará a uma operação e, ainda que não estimada, a uma paragem prolongada.

O jogador, de 30 anos, já tinha tido uma rutura no ligamento cruzado anterior, mas no joelho direito, em fevereiro de 2013, então ao serviço da equipa B do Benfica.