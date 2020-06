Rui Gomes da Silva responde a Vieira: "Nunca fui visita de casa do presidente do F. C. Porto"

JN Hoje às 19:30 Facebook

O ex-vice-presidente do Benfica escreveu, esta terça-feira, uma carta aberta a Luís Filipe Vieira em reação à entrevista dada pelo líder dos encarnados.

Rui Gomes da Silva escreveu uma carta dirigida ao presidente dos encarnados no blogue "Novo Geração Benfica" e respondeu às críticas que Luís Filipe Vieira deixou na entrevista de segunda-feira, na BTV. Ao canal dos encarnados, o líder das águias acusou o ex-vice presidente de ser um "anti-benfiquista" e salientou que o mesmo teria, um dia, um lugar no Porto Canal.

"Com o Rui Gomes da Silva não se passou nada, ele dizia que eu era o melhor presidente da história do Benfica. Faz sentido que agora diga mal? No canal onde está, ele não está como benfiquista, pois estão ali três anti-benfiquistas. Está sempre a dizer mal do Benfica! Qualquer dia vai acabar no Porto Canal! Ele é do Benfica, mas quem não sabe que é benfiquista, não saberá disso", atirou.

O ex-vice-presidente do clube encarnados reagiu, salientando que, apesar de ter nascido no Porto, nunca "foi sócio do F. C. Porto".

"Nunca me sentei na Tribuna do antigo Estádio das Antas ao lado do presidente do F. C. Porto a vibrar com golos do clube da casa. Nunca fiz negócios com o F. C. Porto, nem sequer fui visita de casa do seu presidente, muito especialmente numa altura em que o Benfica era semana após semana prejudicado pelo sistema de então, nos anos 90. Não fui eu que, subserviente, me sentei, em S. Bento, ao lado de quem, ainda há muito pouco tempo, nos chamava de corruptos. Estamos - portanto - esclarecidos quanto a quem terá sempre um lugar de privilégio no Porto Canal!", escreveu, acusando ainda Luís Filipe Vieira dos maus resultados europeus,

"Esqueceste o Benfica e começaste a privilegiar os negócios e a parceria estratégica, sacrificando a qualidade da equipa. As humilhações na Europa a que temos penosamente assistido são da tua responsabilidade, pois só pensas em transferências, aliado a quem só pensa em comissões, e desprezas o fortalecimento do nosso plantel de futebol. Em Portugal, nos últimos anos, temos mais campeonatos, mas perante adversários falidos. Quando não o estavam quantos campeonatos conseguiste vencer?", atirou.