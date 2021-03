Rui Jorge anuncia Nuno Mendes nos convocados de Fernando Santos

NB Hoje às 12:30 Facebook

A ausência de Nuno Mendes nos convocados de Rui Jorge para o Campeonato da Europa de sub-21 provocou alguma estranheza, mas o selecionador nacional Rui Jorge explicou que o lateral do Sporting está nos eleitos de Fernando Santos para os jogos da seleção principal.

Nuno Mendes, de 18 anos, colhe os frutos da excelente resposta que tem dado ao desafio que lhe foi colocado no Sporting, por Ruben Amorim, onde se assumiu como titular indiscutível. O jovem defesa vai estrear-se em convocatórias da seleção principal, a ser anunciada por Fernando Santos amanhã.

A revelação foi feita esta segunda-feira, por Rui Jorge: "Este é um dos problemas de não anunciar a convocatória depois do selecionador Fernando Santos. O Nuno não está porque vai estar na convocatória da seleção principal", justificou Rui Jorge, em conferência de Imprensa.

A seleção principal inicia a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, a realizar no Qatar, frente ao Azerbaijão, em Turim, dia 24 de março. Logo a seguir defronta a Sérvia, em Belgrado, no dia 27 e o Luxemburgo, em Luxemburgo, no dia 30. As três partidas estão agendadas para as 19.45 horas.