Rui Jorge aposta nas rotinas entre Tiago Tomás e Pote para atacar a Croácia

Diogo Costa; Thierry Correia, Diogo Queirós, Diogo Leite, Diogo Dalot; Florentino, Vitinha, Gedson; Trincão, Pedro Gonçalves e Tiago Tomás são os onze jogadores escolhidos por Rui Jorge para alinharem de início frente à Croácia, esta quinta-feira, no jogo de estreia de Portugal na fase de grupos do Campeonato da Europa de sub-21.

O pontapé de saída desta partida contra a Croácia está marcado para as 20 horas. O selecionador Rui Jorge aposta, para o ataque, em dois jogadores que trazem rotinas do Sporting. Aos leões Pedro Gonçalves e Tiago Tomás também se junta Francisco Trincão, do Barcelona.

Maximiano, João Virgínia, Tomás Tavares, Pedro Pereira, Tiago Djaló, Daniel Bragança, Filipe Soares, Fábio Vieira, Gonçalo Ramos, Dany Mota, João Mário e Francisco Conceição são os suplentes de Portugal.

A Croácia avança com Semper; Sverko, Erlic, Vuskovic, Bradaric; Franjic, Bistrovic, Moro; Majer, Ivanusec e Kulenovic.

Este jogo diz respeito à primeira jornada do grupo D. No outro duelo deste grupo, a Suíça bateu a favorita Inglaterra, por 1-0.