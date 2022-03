Rui Jorge chama prodígio Fábio Carvalho aos sub-21

JN Hoje às 13:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Jorge revelou as escolhas para a dupla jornada de apuramento para o Euro2023 da categoria, com Islândia, em casa, e Grécia, fora.

Seleção portuguesa lidera o Grupo 4 de acesso ao Campeonato da Europa de sub-21, que se realiza no próximo ano, na Geórgia e na Roménia.

Com um registo impressionante nas primeiras cinco jornadas da fase de qualificação, só com vitórias e sem qualquer golo consentido, Portugal prepara-se para defrontar as seleções da Islândia e da Grécia, que completam o pódio do Grupo 4.

Apuram-se diretamente para a fase final do Campeonato da Europa os vencedores dos nove grupos de qualificação e o melhor segundo classificado. As restantes seleções que terminarem a fase de qualificação no segundo lugar jogarão um play-off, em setembro.

Convocatória

Guarda-redes: Celton Biai (V. Guimarães), Gonçalo Tabuaço (Estrela da Amadora), Samuel Soares (Benfica)

Defesas: Alexandre Penetra (Famalicão), Eduardo Quaresma (Tondela), João Mário (F. C. Porto), Nuno Tavares (Arsenal), Tiago Djaló (Lille), Tomás Tavares (Basileia)

Médios: Afonso Sousa (Belenenses SAD), André Almeida (V. Guimarães), Fábio Vieira (F. C. Porto), Fábio Carvalho (Fulham), José Carlos (Varzim), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela), Vitinha (F. C. Porto)

Avançados: Fábio Silva (Wolverhampton), Francisco Conceição (F. C. Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Gonçalo Borges (F. C. Porto), Henrique Araújo (Benfica) e Vítor Oliveira (Braga)