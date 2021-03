Rui Jorge: "Disse aos jogadores que é um deleite vê-los jogar daquela forma"

JN Hoje às 20:23 Facebook

Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, teceu rasgados elogios aos jogadores pela exibição na fase de grupos do Campeonato Europeu, depois do triunfo por 3-0 sobre a Suíça, que lhe valeu o primeiro lugar do Grupo D e a qualificação para os quartos de final.

"De uma forma geral, estivemos muito bem em todos os jogos, tem de ser assim para ter este tipo de resultados com este tipo de equipa e estou muito satisfeito pelo que conseguimos fazer ao longo destes três jogos. Foi muito bom e os jogadores estão de parabéns pois deixaram aqui uma boa imagem", começou por salientar o selecionador português.

E prosseguiu: "O recital que viram de fora era o mesmo que eu estava a ver do banco. Disse aos jogadores que é um deleite vê-los jogar daquela forma. Face à qualidade individual quando conseguem em tão pouco espaço jogar de forma tão simples e coletivamente com tanta segurança, o selecionador só tem de desfrutar do que está a ver e foi isso que fiz, assim como muitos portugueses. Tivemos momentos muito, muito bons".

Portugal fechou as contas do grupo só com vitórias e sem golos sofridos e, segundo Rui Jorge, o segredo é a "qualidade dos jogadores e terem conseguido demonstrá-la". "Toda a gente sabe que eles a têm, mas poderiam não ter conseguido demonstrá-la. Agiram coletivamente, tiveram um pensamento comum em relação ao que queriam do jogo e depois executaram. Passámos três jogos onde concedemos muito poucas oportunidades de golo às equipas adversárias, equipas fortes. Hoje [quarta-feira] frente a uma equipa extremamente defensiva vimos momentos de desespero deles para tocar na bola. Isto é mérito de uma forma de encarar o jogo, de pensar e de executar. É muito mérito dos jogadores", acrescentou.

Sobre a Itália, próxima adversária, o técnico nacional escusou-se a comentar o valor da equipa, anotando que não viu qualquer jogo durante esta fase do Europeu. "Não faço a mínima ideia do que aí vem", finalizou.