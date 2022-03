Rui Jorge espera Grécia parecida com Islândia, mas mais virtuosa

JN/Agências Hoje às 16:49 Facebook

O selecionador português de futebol de sub-21, Rui Jorge, disse, esta segunda-feira, esperar uma Grécia com grande "consistência defensiva", mas mais virtuosa tecnicamente do que a Islândia, em jogo da qualificação para o Europeu de 2023.

"Acreditamos que apresentará uma linha de cinco defesas, três jogadores de meio-campo (...), com bastante consistência defensiva, Não concede muitas oportunidades e cria sempre, pelo menos, mais do que uma oportunidade efetiva de golo por jogo", começou por dizer o selecionador, em declarações ao Canal 11.

Portugal defronta a Grécia na terça-feira, em Tripoli, no Estádio Theodoros Kolokotronis, em jogo do grupo D de apuramento para o Euro2023, e quando os gregos lideram com mais um ponto do que a seleção das 'quinas', mas mais um jogo disputado.

Depois de perder os primeiros pontos na sexta-feira diante da Islândia (1-1), em Portimão, Rui Jorge espera dificuldades acrescidas frente aos gregos, com traços parecidos com a Islândia, mas melhores tecnicamente.

"Tirando isso, esperamos as dificuldades do costume, acreditamos também que iremos dominar a maior parte do jogo, ou parte do jogo, pelo menos a posse de bola, e esperemos estar precavidos para o contra-ataque grego", sublinhou.

Em relação ao facto de encontrar um adversário que pode ultrapassar na classificação, Rui Jorge desvalorizou as 'contas' e quando as duas seleções ainda têm algum percurso a fazer: a Grécia a defrontar Chipre (fora) e novamente Portugal (fora), e a equipa lusa a jogar com Bielorrússia (fora), Liechtenstein (fora) e Grécia (casa).

Para o Euro2023 de sub-21 apuram-se os vencedores dos nove grupos de qualificação, mais o segundo melhor classificado, enquanto os restantes segundos disputam um 'play-off' para apurar mais quatro seleções, num total de 14 que se juntam aos organizadores Roménia e Geórgia.

A Grécia lidera o grupo D, com 17 pontos, mais um do que Portugal, que tem menos um jogo disputado (seis jogos). A Bielorrússia é terceira, com nove pontos (sete jogos), a Islândoa quarta, com oito (seis), o Chipre quinto, com sete (seis), e o Liechtenstein sexto, com zero (em oito jogos).