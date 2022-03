Rui Jorge: "Não fomos tão fortes como costumamos ser"

Na declarações após o empate contra a Islândia (1-1), a contar para a qualificação para o apuramento do Europeu 2023, Rui Jorge admitiu que a equipa não esteve ao nível habitual e pediu mais paciência aos jogadores.

"Foi um jogo onde não jogámos tão bem quanto desejaríamos. Faltou-nos alguma intensidade defensiva na primeira parte, fomos um pouco passivos. Depois, melhorámos na segunda, a Islândia é uma equipa difícil, mas criámos situações. Vamos trabalhar para marcar mais golos e criar melhores situações no próximo jogo", resumiu o técnico.

No entanto, o caminho para o selecionador está mais do que definido. "Temos de continuar a fazer o que temos feito, que os jogadores demonstrem a qualidade, não fomos tão fortes como costumamos ser, não definimos tão bem, não é fácil jogar contra uma equipa como esta da Islândia e não foi um bom jogo mas também não foi mau".

Além de ditar o primeiro empate de Portugal na qualificação, este jogo trouxe também o primeiro golo sofrido. "Se tivéssemos feito as coisas de forma perfeita não tínhamos sofrido o golo, que foi bastante consentido. Faltou consistência, na parte final estivemos um pouco ansiosos, mas valeu pela vontade que os jogadores demonstraram e não tanto pela paciência que por vezes é preciso ter. Mas há que continuar a crescer", acredita Rui Jorge.

A Grécia é a primeira classificada do grupo D, mas Rui Jorge desvaloriza esse facto. "Nem sei se os jogadores sabem, não olhámos muito para a tabela. Há equipas com jogos a mais e sem uma lógica sequencial no calendário, portanto isso vale o que vale", concluiu.