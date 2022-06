Rui Jorge quer Portugal no seu melhor diante do Liechtenstein

JN Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

No encontro com o Liechtenstein, que pode valer o apuramento para a fase final do Europeu de sub-21, o selecionador não vai poder contar com Fábio Vieira e Nuno Tavares, devido a lesão.

Na antevisão à partida, referente ao grupo 4 da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023, Rui Jorge revelou que quer ver a Equipa das Quinas no seu melhor.

"Os jogadores devem estar preparados para mais um jogo. Claro que o grau de dificuldade é diminuto, a comparar com as restantes equipas. Ainda assim, [este adversário] merece todo o respeito e toda a entrega por parte dos jogadores", avisou o selecionador nacional.

Fábio Vieira e Nuno Tavares são baixas certas para o encontro. O médio do F. C. Porto está a contas com um traumatismo no pé esquerdo contraído na partida com a Bielorrússia, enquanto o defesa do Arsenal tem uma lesão muscular na coxa direta.

A seleção nacional sub-21 realiza, esta segunda-feira à tarde, no Rheinpark Stadion, em Vaduz, o último treino antes do encontro diante do Liechtenstein, que ainda não somou qualquer ponto na fase de qualificação.

Portugal lidera o grupo 4 de forma isolada, com 22 pontos, mais cinco do que a Grécia, que segue na segunda posição. Com apenas duas jornadas por realizar, a seleção lusa está a apenas um ponto de poder carimbar, matematicamente, o apuramento para o Euro 2023, que será organizado pela Roménia e a Geórgia.

O encontro com o Liechtenstein realiza-se esta terça-feira, 7 de junho, a partir das 19:45, em Vaduz.