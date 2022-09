Rui Jorge: "Temos jogadores que estão próximos do patamar dos AA"

Em conferência de antevisão do particular de sub-21, entre Portugal e Geórgia, Rui Jorge revelou que há jogadores que estão perto de chegar à Seleção Nacional AA e que essa "promoção" é um motivo de orgulho para o selecionador.

"Pelo passado recente do que tem vindo a acontecer, eles percebem que estão próximos do patamar dos AA. Falta um salto que, por vezes, é grande. Temos jogadores que sabem que o passo seguinte pode ser esse. Não tenho [receio]. É um orgulho. Não pelo meu trabalho, mas pelo trabalho deles. Se isso acontecer, é muito bom para o jogador e para o jogador que ocupará a vaga de quem subir. É só ganhar", disse o treinador.

Sobre as chamadas de jogadores que nunca tinham integrado uma convocatória de sub-21, Rui Jorge explica que é um processo natural, com vista ao futuro. "Quando chamamos os jogadores e quando fizemos uma convocatória diferente do habitual foi com uma perspetiva futura e um olhar mais à frente. Temos alguns jogadores que ainda não tinham tido a oportunidade nem a visibilidade e que estão a fazer por merecer há algum tempo, mas aproveitamos este jogo para lhes dar essa visibilidade. Acho que é merecido. Têm demonstrado que fizemos a opção correta", afirmou.

Já sobre o adversário do particular, a Geórgia, Rui Jorge espera uma "equipa compacta", mas acredita que Portugal poderá ter "bons momentos", apesar da falta de rotinas no plantel. "A equipa vai ser diferente do que estamos habituados. Apesar da ideia de jogo ser uma ideia muito nossa, estou confiante nos jogadores e na qualidade deles. Claro que é contra um adversário de uma fase final, não estão todos habituados a jogar juntos, mas acho que podemos ter bons momentos no jogo", concluiu o técnico.