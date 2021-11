Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:10 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira que Rui Jorge testou positivo à covid-19. Desta forma, o selecionador nacional sub-21 não vai marcar presença no banco de suplentes da equipa nos dois jogos frente ao Chipre, marcados para os dias 12 (em Larnaca, Chipre) e 16 (em Faro), a contar para a qualificação para o Euro 2023.

Portugal encontra-se no primeiro lugar do grupo D, com nove pontos, mais dois que o Chipre, que ocupa a terceira posição do grupo.