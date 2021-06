Rui Jorge: "Venha o adversário que conseguir lá chegar"

JN Hoje às 20:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, mostrou-se esta quinta-feira muito orgulhoso da equipa pelo apuramento para a final do Campeonato da Europa, após o triunfo sobre a Espanha, por 1-0.

Visivelmente emocionado, o técnico português enalteceu o feito da seleção que comanda. "Hoje tivemos sorte no jogo. A Espanha fez um jogo muito bom, como sempre. A sorte bafejou-nos. Estamos na final. É injusto para a Espanha, mas é justo para Portugal. Disse que mesmo que tivéssemos caído, seria um orgulho imenso por chegar aqui. Só quem anda neste espaços dos sub-21 sabe a dificuldade que é chegar a este nível. Estou extremamente satisfeito", salientou Rui Jorge.

No entanto, o encontro não foi fácil para as quinas, e o selecionador reconhece que a segunda parte não correu como desejaria, pois os espanhóis tiveram o controlo até ao autogolo que deu o triunfo a Portugal.

"Sabíamos que isso ia acontecer sempre contra a Espanha. Tínhamos de aguentar o momento de maior pressão, alterámos depois para o 4x3x3 e as coisas melhoraram um bocadinho, mas não tivemos o controlo do jogo como costumámos ter. Embora pudéssemos ser perigosos no ataque rápido", justificou.

Sobre o adversário que prefere na final, Holanda ou Alemanha, cujo encontro se inicia esta quinta-feira, pelas 20 horas, Rui Jorge afirmou que lhe "é completamente indiferente". "Era mesmo bom estarmos na final e estamos. Venha o adversário que conseguir lá chegar", finalizou.