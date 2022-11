Rui Miguel Tovar escreve sobre Fernando Gomes

Rui Miguel Tovar, jornalista Ontem às 23:49 Facebook

No dia em que os adeptos do F. C. Porto se despediram de Fernando Gomes, o jornalista Rui Miguel Tovar escreve sobre um dos grandes ídolos do futebol português.

Nasce em Campanhã, mesmo ao lado do Estádio das Antas, e cresce a ir para o estádio de mão dada com o pai. O seu amor pelo clube ganha outra dimensão em 1970, quando é inscrito no F. C. Porto. É campeão nacional de juvenis (1973, com um golo vs. Benfica na final) e juniores (também em 1973, vs. Sporting) antes de subir aos seniores.

Lançado pelo brasileiro Aimoré Moreira, o avançado estreia-se com um bis vs. CUF (2-1). Dez dias depois, marca ao Wolverhampton o primeiro golo internacional, para a Taça UEFA. Só tem 17 anos de idade. Aos 18, deixa a sua marca nos clássicos vs. Benfica e Sporting. Aos 21, é o herói da final da Taça de Portugal (1-0 vs. Braga) e ainda se sagra melhor marcador da 1.ª Divisão, com 26 golos, dos quais seis num 8-2 vs. Atlético.