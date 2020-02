Marega "foi capaz de dizer basta e isso é importante", diz Rui Moreira

Ana Sofia Rocha Hoje às 12:11 Facebook

O presidente da Câmara do Porto condenou, esta quarta-feira de manhã, os insultos racistas feitos a Marega, jogador do F. C. Porto, no jogo do passado fim de semana frente ao Vitória de Guimarães. O autarca enalteceu ainda a capacidade do atleta de "dizer basta".

"É uma situação que, a nós todos, independentemente das nossas convicções, opções políticas ou clubísticas, nos deve envergonhar", afirmou o autarca do Porto, esta manhã.

Para o presidente da autarquia, a opção de Marega em abandonar o jogo após ouvir diversos insultos racistas, deve ser enaltecida.

"Acho que houve uma pessoa que, pela primeira vez foi capaz de dizer basta. Isso é muito importante. Esse grito, relativamente a uma coisa que, infelizmente, não acontece apenas no futebol, mas é lá onde tem tido particular incidência."

Rui Moreira, que tem vindo, ao longo dos anos, a mostrar preocupação pela violência no desporto, afirmou ainda que "estes fenómenos de violência associados ao desporto se veem também nas camadas jovens", sendo este um "problema cívico.