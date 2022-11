Rui Moreira: ""Foi uma negociata, um mau negócio para o futebol"

JN/Agências Hoje às 12:34 Facebook

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, marcou presença na abertura da conferência Thinking Football Summit e comentou a atribuição do Mundial de 2022 ao Catar, cujo arranque está marcado para domingo

"Isto não começou agora, começou em 2010, já o disse há uns anos. A escolha de um país como o Catar, muito pequeno geograficamente, com a questão do calor e dos direitos humanos que se vieram a acentuar, parecia ser um mau negócio para o futebol. Foi uma negociata e um mau negócio para a indústria do futebol", começou por criticar.

Rui Moreira prosseguiu a intervenção, salientando a falta de progressos no que toca aos direitos humanos no país e as polémicas que têm assombrado a organização do evento, tal como as centenas de trabalhadores mortos durante a construção dos estádios para receber o Mundial.