Rui Moreira garante que presidência do F. C. Porto não está nos seus planos

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, garantiu não estar nos seus planos assumir a presidência do F. C. Porto.

Em declarações aos jornalistas, Rui Moreira foi perentório quando questionado sobre a ambição de vir a ser presidente do F. C. Porto. "Não faz parte dos meus planos. Sou presidente da Câmara Municipal do Porto", ressalvou.

O autarca tem estado muito ativo nas redes sociais, comentando vários assuntos relacionados com os "dragões", o que lhe tem valido algumas críticas.

"Todos temos o domínio da vida pública e o da vida privada. Por isso mesmo, tenho o Facebook oficial como presidente da Câmara Municipal do Porto e tenho o direito de ter um Facebook privado, como tenho, onde posso partilhar fotografias da minha família, as músicas de que gosto e as opiniões que tenho", justificou.

Um dos temas abordados, recentemente, por Rui Moreira nas redes sociais prendeu-se com uma pergunta feita por um jornalista da Sport TV a Mehdi Taremi, após o jogo com o Estoril, relacionada com as simulações de que o avançado iraniano vem sendo acusado.

Na publicação, o autarca, que também é vice-presidente do Conselho Superior do F. C. Porto, classificou a pergunta como uma "provocação abjeta". Instado a comentar essa tomada de posição, Rui Moreira referiu que viu "uma pessoa ser maltratada por uma pergunta fora do contexto, colocada numa situação em que não devia ser colocada".

"Eu estou sempre sujeito ao escrutínio. Os jornalistas conhecem-me bem, nunca me viram tratar mal os jornalistas, mas não gosto quando alguém é maltratado por um jornalista, nem gosto quando um jornalista é maltratado", acrescentou o autarca.