Rui Moreira lembra Co Adriaanse em reação ao ataque ao carro da família de Conceição

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto e membro do Conselho Superior do F. C. Porto reagiu aos acontecimentos da noite de terça-feira, após o jogo dos dragões, frente ao Club Brugge, para a Liga dos Campeões.

Rui Moreira utilizou, nesta quarta-feira, a conta pessoal na rede social Facebook, para reagir ao ataque ao carro da família de Sérgio Conceição, após a derrota dos dragões (4-0), na noite de terça-feira, frente ao Club Brugge, em jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões.

"Deixo aqui a minha solidariedade pessoal ao Sérgio Conceição e à sua família. E um apelo, talvez inútil, a quem conheça os autores da proeza. A bem da lei, da ética, dos princípios, do clube, da nossa sociedade, devem contar o que sabem", escreveu Rui Moreira.

"Gostaria que a reação do clube tivesse sido mais enérgica: não basta lamentar e acusar as autoridades competentes. É necessária alguma introspecção. Para onde vamos? Porque razão atraímos esta gente, e afastamos outros? Disse-o em 2015 [n.d.r. 2006], quando houve uma emboscada a Co Adriaanse, digo-o agora de novo", acrescentou o autarca e membro do Conselho Superior do F.C. Porto.

A mulher e dois dos filhos do treinador do F.C. Porto encontravam-se na viatura, que foi alvo de tentativa de apedrejamento por um grupo de adeptos, não identificado. Não houve feridos, nem danos materiais.

Liliana Conceição, esposa do técnico, deixou o recinto portista na companhia dos filhos Rodrigo (22 anos) e José (sete) e, nas imediações do Museu do F.C. Porto, um grupo tentou apedrejar o veículo.