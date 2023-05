Rui Moreira sai da AJM/FC Porto para o Benfica

JN Hoje às 18:26 Facebook

Rui Moreira vai abandonar o comando da AJM/F.C. Porto, para assumir o cargo de treinador da equipa de voleibol feminino do Benfica.

O treinador da Academia José Moreira/F.C. Porto vai sair do clube pelo qual se sagrou campeão, para assumir o comando do Benfica, na próxima temporada.

O técnico português, de 37 anos, vai assinar pelas águias, sabe o JN, substituindo, assim, Rita Fernandes no cargo. Para além da mudança de treinador, decorrerá, também, uma mudança na estrutura da equipa, uma vez que a parceira com a Academia José Moreira vai terminar no final desta temporada, ficando, assim, o F.C. Porto na primeira divisão a título próprio