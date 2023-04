Rui Patrício defende penálti na vitória da Roma

JN Hoje às 21:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa de José Mourinho derrotou a Udinese e aproveitou os deslizes dos adversários de Milão para consolidar o terceiro lugar.

A Roma derrotou, este domingo, a Udinese, por 3-0, num jogo também marcado pela defesa de Rui Patrício a uma grande penalidade.

A meio dos quartos de final da Liga Europa, frente ao Feyenoord, a equipa de José Mourinho somou a terceira vitória seguida na Serie A e consolidou o terceiro lugar, agora com mais três pontos do que o AC Milan e mais cinco do que o Inter de Milão.

PUB

Os dois primeiros golos da Roma foram apontados por Bove e Lorenzo Pellegrini, aos 37 e 55 minutos, respetivamente, antes de Rui Patrício deter o penálti de Pereyra, que relançaria a luta pelo resultado. Já nas compensações, Abraham fixou o resultado final.

Também hoje, a Juventus foi derrotada na visita a Sassuolo (1-0), antes de se deslocar a Alvalade para defrontar o Sporting na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.