"Rui Patrício está estável" após choque com colega

O selecionador Fernando Santos afirmou, nesta terça-feira, que mantém a convocatória de Rui Patrício para os jogos de Portugal de qualificação para o Mundial, frente a Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo, apesar da lesão que sofreu na última segunda-feira à noite.

"Procurámos logo saber a sua situação clínica com o departamento clínico do Wolverhampton. Está estável e pode ser convocado. Vai seguir o protocolo médico durante dois ou três dias e depois poderá ser integrado", afirmou, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Nuno Mendes foi chamado, pela primeira vez, assim como João Palhinha. "O Nuno tem características próprias e mostra no Sporting que tem qualidade defensiva. Na seleção, jogamos com dois centrais e não com três como no seu clube mas penso que não será problema para ele. Palhinha? A sua evolução tem sido muito positiva e é importante observá-lo de perto".

O responsável afirmou que Portugal ainda não foi campeão mundial e conta para esse objetivo com Cristiano Ronaldo. "Ele tem um sonho muito grande de o conseguir".