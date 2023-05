Ruí Patrício no onze inicial da Roma para final em Budapeste

JN Hoje às 19:44 Facebook

Rui Patrício vai ser titular na Roma de José Mourinho, que defronta o Sevilha na final da Liga Europa.

O internacional português vai ocupar a baliza da A.S. Roma, na final da Liga Europa, frente ao Sevilha, que se vai disputar esta quarta-feira, às 20 horas.

Nos onzes iniciais das duas equipas, vão estar presentes várias antigas figuras do futebol português. Nemanja Gudelj (ex-Sporting), Alex Telles, Fernando e Oliver Torres (os três ex-F.C. Porto) são titulares no Sevilha, enquanto Rui Patrício (ex-Sporting), Bryan Cristante e Nemanja Matic (ambos antigos jogadores do Benfica) jogam de início, no conjunto orientado por José Mourinho.

No banco do Sevilha está Marcão (ex-Rio Ave), enquanto Mile Svilar (ex-Benfica) é suplente na Roma. No conjunto de José Luís Mendilibar, Marcos Acuña (ex-Sporting) fica de fora da convocatória por castigo, e Jesús Corona (ex-F.C. Porto) não foi inscrito pelo clube para as competições europeias.

Onzes iniciais:

Sevilha - Bono, Jesús Navas, Loic Badé, Nemanja Gudelj, Alex Telles, Fernando, Ivan Rakitic, Óliver Torres, Lucas Ocampos, Youssef En-Nesyri, Bryan Gil.

Roma - Rui Patrício, Zeki Celik, Roger Ibañez, Chris Smalling, Gianluca Mancini, Leo Spinazzola, Bryan Cristante, Nemanja Matic, Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham, Paulo Dybala.