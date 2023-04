Rui Patrício pode estar de saída após erro crasso

A exibição de Rui Patrício diante da Atalanta ficou marcado por um erro crasso que deu golo à equipa de Bérgamo e selou a derrota romana. Agora, o português pode estar de saída do emblema da capital.

Há duas épocas na AS Roma, o percurso de Rui Patrício no emblema da capital italiana pode estar perto do fim. No passado fim de semana, o guarda-redes português sofreu um "frango" nos minutos finais da derrota contra a Atalanta. Com algumas exibições inconstantes, a imprensa italiana já aponta a porta de saída para o guardião.

Segundo o "Tuttomercato" a Roma estará interessada na contratação de Marco Carnesecchi, guarda-redes que pertence à Atalanta mas que está emprestado à Cremonese. Este ingresso apenas aconteceria caso o clube da capital decidisse dispensar Rui Patrício, cenário que estará a ser equacionado.

PUB

Apesar de ter falhado no encontro contra a Atalanta, Rui Patrício saiu de campo abraçado por José Mourinho. Após a partida, o treinador defendeu-o: "Sofremos todos aquele golo, não foi só o Rui Patrício", disse.