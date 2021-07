Rui Patrício reforça a Roma de José Mourinho

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 22:03 Facebook

Rui Patrício é o primeiro reforço para José Mourinho. O antigo guarda-redes do Sporting chegou, esta terça-feira, à AS Roma a troco de 11,5 milhões de euros, valor esse que até pode aumentar mediante algumas cláusulas relacionadas com o desempenho do português.

José Mourinho começou a semana a receber um reforço. Rui Patrício chega proveniente do Wolverhampton e, aos 33 anos, vem trazer experiência e liderança à baliza da equipa. O português assinou um contrato válido por três temporadas, até 30 de junho de 2024, e não escondeu a satisfação pela nova aventura em terras italianas, depois de ter passado as últimas três épocas em Inglaterra.

"A Roma é um grande clube, este é um novo desafio e estou entusiasmado para tentar ajudar o clube a atingir seus objetivos. Mourinho? Estamos a falar de um dos melhores treinadores do mundo e estou entusiasmado por começar a trabalhar com ele e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar a equipa", disse o português.

Antes de chegar à AS Roma, o guarda-redes passou pelo Sporting, clube no qual fez toda a formação, e jogou 12 épocas no Wolverhampton, por quem não sofreu golos em 10 ocasiões em 37 jogos na última temporada.