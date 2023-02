Rui Pedro Braz apontado ao Tottenham

Rui Pedro Braz, atual diretor desportivo do Benfica, foi apontado, esta sexta-feira, para o mesmo cargo no Tottenham.

Rui Pedro Braz foi apontado esta sexta-feira ao cargo de diretor desportivo do Tottenham. Segundo o jornal inglês The Mirror, o atual diretor desportivo do Benfica é um dos alvos principais dos Spurs, caso Fabio Paratici abandone o clube.

O italiano foi punido com 30 meses de suspensão na sequência de um processo de irregularidades financeiras da Juventus, recuando à altura em que trabalhava na "vecchia signora". Caso esta decisão seja extensível a nível internacional, o Tottenham deverá separar-se de Paratici e aí avançar para a contratação de Rui Pedro Braz, descrito pelo The Mirror como "um descobridor de talentos".

Rui Pedro Braz é diretor desportivo do Benfica desde 2021.