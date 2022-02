Rui Pedro Braz está de pedra e cal na estrutura do Benfica

Luis Antunes e Rui Farinha Ontem às 23:38 Facebook

Dirigente mantém a confiança de Rui Costa e passará a ter funções mais específicas no futebol das águias. Flamengo não desiste de Everton

O diretor desportivo Rui Pedro Braz está de pedra e cal na estrutura do futebol dos encarnados e, ao que o JN apurou, passará a ter ocupações mais específicas num futuro próximo. Trata-se de um ajuste de funções, tendo em conta que o dirigente tinha em mãos um vasto leque de responsabilidades.

Considerado um dos pilares do atual organograma do futebol, Rui Pedro Braz vai estar vocacionado para assuntos relacionais com o plantel e com o mercado. O presidente Rui Costa mantém confiança total no diretor desportivo, que foi contratado pelo antigo presidente Luís Filipe Vieira no início de junho de 2021.