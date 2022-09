Rui Pedro Braz na lista do Chelsea

Rui Pedro Braz está a ser equacionado para diretor desportivo do Chelsea, avança nesta quinta-feira a Imprensa inglesa.

Todd Boehly, presidente do emblema inglês, considera que o atual diretor desportivo dos encarnados é um dos potenciais alvos para a posição. Além do antigo comentador televisivo, Victor Orta e Lee Congerton estão também na lista do magnata norte-americano, que comprou o Chelsea, em maio último.

Rui Pedro Braz iniciou funções nos encarnados em 2021 e foi decisivo na construção do plantel do Benfica, nesta temporada. Rui Costa, presidente das águias, agradeceu publicamente a sua competência, nas últimas semanas.