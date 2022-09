Rui Pedro Silva: "Nos últimos 20 minutos houve pouco futebol"

O treinador do Famalicão destacou a boa entrada dos minhotos no jogo diante do Benfica mas lamentou a falta de posse de bola, principalmente na segunda parte.

"Entrámos bem no jogo, acabámos por ter duas situações em que conseguimos chegar à área contrária. Acho que foi uma primeira parte equilibrada. Obviamente o Benfica tem algum ascendente sobre nós e cria algumas oportunidades, mas acho que conseguimos equilibrar e jogar sempre mais alto no campo. Na segunda parte, o Benfica entrou mais forte. Não conseguimos contrariar a mudança que eles fizeram ao intervalo logo no imediato, acabaram por ter bastante ascendente. Gostava, nesse período, que assumíssemos mais um bocadinho o jogo, tivéssemos mais serenidade. Acho que foi esse o momento que foi decisivo no jogo: na segunda parte, entram mais fortes e acabaram por resolver o jogo. Nos últimos 20 minutos houve pouco jogo de futebol, acho que houve muitas paragens. Tentámos arriscar com dois avançados, refrescar a zona central, mas o jogo acabou com o 1-0", começou por dizer Rui Pedro Silva, destacando a dificuldade do jogo com os encarnados.

PUB

"Sabíamos que ia ser um jogo extremamente difícil para que tivéssemos um caudal ofensivo maior do que nos últimos jogos, mas gostava que já neste jogo tivéssemos assumido um bocadinho mais o jogo ofensivo. A entrada do Pelé não é única e exclusivamente para dar músculo à equipa, mas é um jogador com características que nos dá alguma qualidade na saída de bola. É jogo a jogo, vamos querer ganhar o próximo jogo, obviamente", concluiu.

O Benfica venceu (0-1), este sábado, no Minho, o Famalicão em jogo a contar para a sexta jornada da Liga. Rafa marcou o golo dos encarnados. Com este triunfo, o clube da Luz lidera o campeonato com 18 pontos, mais cinco do que o Sporting de Braga, que visita no domingo o Rio Ave, e mais seis do que o campeão F. C. Porto, que este sábado recebe o Desportivo de Chaves, e do que o Portimonense, que visita o Sporting, enquanto o Famalicão permanece no 15.º lugar, com quatro.