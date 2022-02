Rui Pedro Silva: "O empate ajustava-se"

O treinador do Famalicão considerou que o jogo com o Sporting foi "equilibrado" e que o empate em Alvalade teria sido o resultado mais justo.

"O meu discurso foi claro. Obviamente que se fizéssemos o penálti mudava muito o estado emocional com que chegaríamos ao intervalo, mas não deixei de demonstrar aos meus atletas todo o orgulho pela primeira parte conseguida. Foi um jogo muito equilibrado, com equipas que criaram situações de golo. A nível de jogo jogado foi equilibrado e o empate ajustava-se. Obviamente que o Sporting é um justo vencedor, porque concretizou as oportunidades que teve e nós não. Enquanto equipa temos de concretizar o futebol que estamos a praticar e já no próximo jogo. Durante a semana vamos trabalhar para isso. Orgulho-me dizer que foi um excelente jogo do Famalicão", começou por dizer Rui Pedro Silva, lamentando a falta de eficácia dos minhotos.

"O que falhou foi concretizar. Criámos oportunidades, mantivemos a posse de bola, explorámos os espaços. Conseguimos manter coberturas defensivas e fomos uma equipa equilibrada. Tivemos, na maior parte do jogo, uma postura excelente. O Sporting faz o segundo golo e houve alguma quebra de energia da nossa parte. Conseguimos reagir, podíamos ter reduzido nos minutos finais e entrar no jogo. Infelizmente não aconteceu. Levantar a cabeça e fazer uma boa semana de trabalho que temos um próximo jogo para disputar", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), este domingo, em Alvalade, o Famalicão em jogo da 21.ª jornada da Liga. Sarabia e Matheus Reis marcaram os golos e Slimani voltou a vestir a camisola verde e branca. Adán defendeu um penálti.

Com este resultado, o clube de Alvalade, que visita o F. C. Porto na sexta-feira, em jogo da 22.ª jornada, sem o lateral Pedro Porro, devido a castigo, segue na segunda posição, com 53 pontos, menos seis do que os dragões. Já o Famalicão, que somou o quarto jogo seguido sem vencer, permanece no 16.º e antepenúltimo lugar, com 17 pontos.