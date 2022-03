Rui Pedro Silva pede reação do Famalicão frente ao Santa Clara

JN/Agências Hoje às 15:10 Facebook

O treinador do Famalicão pediu uma "reação" frente ao Santa Clara, em jogo da 26.ª jornada da Liga, depois da derrota com o Vitória de Guimarães, na ronda anterior.

Depois de uma série de três vitórias consecutivas, Rui Pedro Silva acredita que a derrota em Guimarães foi um acidente de percurso.

"O Santa Clara está a atravessar uma boa fase, está a fazer bons jogos e por isso vem de uma série confiante. Neste momento, o Santa Clara aproxima-se da Europa e procura um objetivo diferente. Nós vínhamos de um bom momento e pretendemos uma reação o mais rápido possível. Pisámos um mau caminho, mas é importante saltar para um caminho correto", explicou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da partida com os insulares.

O treinador da equipa famalicense abordou as questões menos boas do último encontro, recusando-se, no entanto, a atribuir culpas ao excesso de confiança da equipa.

"A confiança é um sentimento bom, não podemos atribuir a um sentimento negativo. Quando há excesso de confiança, não podemos abdicar dos nossos princípios. Enquanto equipa, não falamos de erros individuais, mas sim a erros coletivos. O meu desapontamento não tem a ver com o resultado em si, mas com a produção enquanto equipa. Quando essa identidade não se espelha durante os 90 minutos há uma maior frustração, não tanto com o resultado em si", afirmou.

Rui Pedro Silva informou ainda que tem à sua disposição os mesmos jogadores que tinha na semana anterior.

O Famalicão, 12.º classificado, 26 pontos, recebe este sábado, às 15:30, o Santa Clara, que segue no 10.º lugar, com 29 pontos, numa partida da 26.ª jornada da Liga, que será arbitrada por Fábio Melo, da associação do Porto.