Rui Pedro Silva renova pelo Famalicão

Administração da SAD anuncia continuidade do treinador na liderança da equipa técnica.

Contratado em dezembro do ano transato, quando o Futebol Clube de Famalicão ocupava a antepenúltima posição da I Liga, Rui Pedro Silva cumpriu o desígnio de catapultar a equipa para uma zona mais tranquila da classificação. A obtenção de 28 pontos em 19 jornadas - que perfaz uma média de 1.47 pontos por jogo - valeu o oitavo lugar no final da competição, o segundo melhor do clube no patamar mais alto do futebol português.

"Estou muito feliz por continuar envolvido neste projeto. Esta renovação é um reconhecimento por aquilo que foi feito ao longo da última temporada", confidenciou, aos meios de comunicação do clube.

De olhos postos na próxima temporada, o treinador estabelece como objetivos "a consolidação de uma ideia de jogo e a criação de uma identidade de equipa", em que seja facilmente identificável "uma obsessão ambiciosa pela conquista dos três pontos a cada jogo".

Para esta missão de vitória, Rui Pedro Silva lança um repto aos adeptos. "De entre os vários jogos da temporada passada destaco o encontro com o Sporting de Braga. Houve uma comunhão perfeita entre equipa e público e queremos que este seja o passo para esta temporada".