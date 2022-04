Rui Pedro Silva: "Sabíamos que seria difícil"

O treinador do Famalicão reconheceu que o jogo diante do Benfica, na Luz, seria "difícil" e que a equipa minhota não conseguiu concretizar a estratégia.

"Sabíamos que seria difícil. Era um jogo que iria exigir jogarmos nos limites. Foi assim que entrámos e competimos. Tínhamos a nossa estratégia, mas não conseguimos concretizá-la. Mantivemos o bloco baixo apesar de a nossa intenção ser manter o bloco alto. O Benfica teve mais posse de bola e maior controlo de jogo", começou por dizer Rui Pedro Silva, vincando que não houve qualquer grande penalidade por assinalar a favor dos encarnados.



"A nossa equipa esteve bastante compacta e não permitiu grandes situações ao Benfica. Infelizmente não conseguimos concretizar o nosso objetivo que era ganhar. Tentámos colocar o Pedro Marques a condicionar a saída de bola do Benfica. Mas a qualidade do Benfica nesse momento levou-nos a baixar as linhas. Penálti? Ainda não vi nenhuma imagem. Fiquei admirado porque do banco não percebi que havia motivo para penálti. Com o VAR, parece-me que não há dúvidas", concluiu.

O Benfica empatou (0-0), este sábado, no Estádio da Luz, diante do Famalicão, em jogo da 31.ª jornada da Liga. Duelo terminou com coro de assobios por parte dos adeptos e queixas do clube encarnado, que pediu uma grande penalidade por uma alegada mão de Alex Nascimento na área. Com este resultado, o clube da Luz segue no terceiro lugar, com 68 pontos, a cinco dos campeões nacionais e a 14 do líder F. C. Porto, que vai defrontar o Braga na segunda-feira. Já o Famalicão, que somou o sétimo encontro consecutivo sem vencer no campeonato, ocupa a 14.ª posição, com 30 pontos.