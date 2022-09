Rui Pedro Silva: "Temos confiança que vamos realizar um bom jogo"

JN/Agências Ontem às 22:17 Facebook

Na antevisão ao jogo entre Famalicão e Benfica (sábado, 15.30 horas), Rui Pedro Silva mostra confiança em conseguir "um bom resultado" contra as águias.

"É uma boa altura para nós. O Benfica atravessa um bom momento, com bom futebol, com situações táticas e individuais que desbloqueiam jogos. Nós temos confiança que vamos realizar um bom jogo", garantiu o técnico famalicense.

O técnico desvaloriza o facto de o Benfica contabilizar apenas vitórias no campeonato, garantindo que o Famalicão está "preparado" para o embate.

"A única coisa que quero é que sejamos nós. Foi o primeiro desafio que coloquei aos meus jogadores. Quero um jogo onde não exista receio e exista coragem. É só mais um jogo com três pontos em discussão, mais um jogo nesta caminhada de crescimento, reconhecendo que no opositor existe um lastro de confiança que acrescenta às vitórias", disse.

O Famalicão, 15.º classificado, com quarto pontos, recebe, às 15:30, o Benfica, líder isolado, com 15, em jogo da 6.ª jornada da Liga, que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.