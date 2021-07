Rui Silva anuncia saída do Sporting

JN Hoje às 19:54 Facebook

Rui Silva anunciou a saída do comando técnico do Sporting. Aos 37 anos, o treinador encerra o capítulo da passagem por Alvalade. Em 2019/20, Rui Silva foi adjunto do francês Thierry Anti, tendo assumido o cargo de treinador principal na última época, após o regresso de Anti a França.

Em 2020/21 Rui Silva conduziu os leões a 27 vitórias nos 30 jogos do campeonato, mas não foi além do segundo lugar, tendo terminado a temporada sem nenhum troféu conquistado. Esta saída dá força à possível entrada de Ricardo Costa (ex-Artística de Avanca) para o comando técnico leonino, uma vez que os filhos do antigo ponta-direita, Martim e Francisco Costa, se transferiram do F. C. Porto para o Sporting.

"Fim de mais um ciclo. Orgulho, nesta minha passagem de dois anos pelo andebol do Sporting, pelo trabalho desenvolvido e resultados alcançados. Agradecer a todos aqueles que de forma direta e indireta colaboraram neste trajeto. O futuro é já ali ao virar da esquina", escreveu o treinador na sua conta de Instagram.