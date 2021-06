Rui Silva continua de dragão ao peito até 2025

JN Hoje às 17:04 Facebook

O F. C. Porto anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com o internacional português Rui silva até 2025.

O central, de 28 anos, ingressou nos dragões em 2015, oriundo do Sporting, tendo conquistado na Invicta dois campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e uma Supertaça

"Vejo como um voto de confiança e sinto que é sinal que tenho feito um bom trabalho e que temos tido muito sucesso nos últimos anos. Estou muito feliz, sinto-me em casa, em família, as pessoas tratam-me muito bem, e conciliar isso com o sucesso tem sido algo muito bom para mim", salientou o jogador em declarações à F. C. Porto TV e Porto Canal.

Rui Silva apontou, também, os objetivos para o futuro: "Estando num clube com tanta responsabilidade como o F. C. Porto, é continuar a ganhar o título nacional e a Taça de Portugal, e sonhar com patamares mais altos na Liga dos Campeões".

Sobre os seis anos de dragão ao peito, o central faz um balanço "bastante positivo". e justifica: "O início não foi tão bom, o facto de termos perdido o título nacional nos primeiros três anos, mas depois endireitámos, conseguimos voltar a ganhar o título nacional, fizemos a dobradinha e atingimos grandes palcos europeus. Temos feito um caminho muito bom, tanto a nível nacional como europeu, prova disso são os resultados que temos atingido, acreditamos que podemos fazer mais do que já foi feito, sabendo que temos muito trabalho pela frente".

Apesar das saídas de jogadores influentes como Miguel Martins e André Gomes, o número 14 dos azuis e brancos reconhece que os companheiros "que saem têm muita qualidade", no entanto, anota que "os que vêm, vêm para acrescentar qualidade e para dar continuidade ao trabalho feito".