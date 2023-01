Rui Silva desvaloriza castigo ao selecionador: "Temos de nos adaptar"

JN/Agências Hoje às 14:35 Facebook

Portugal está apostado em melhorar o 10.º lugar conquistado no Campeonato do Mundo de andebol de 2021, garantiu Rui Silva, que desvalorizou o castigo que afasta o selecionador Paulo Pereira dos dois primeiros jogos do Mundial 2023.

"Temos de nos adaptar, como em tudo. E vamos conseguir. Infelizmente, não vamos ter o nosso treinador connosco, mas vai haver comunicação para que esteja de forma aceitável connosco. Vamos preparar o jogo da melhor forma, que é o mais importante", garantiu o capitão da seleção lusa, em videoconferência.

Paulo Pereira foi punido na sequência do que se terá passado no final da vitória sobre a França (29-28), em março de 2021, no torneio pré-olímpico, que permitiu a presença inédita de Portugal no Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

"Vim para jogar e conseguir o melhor para Portugal. Temos de nos adaptar às adversidades. Vamos ter essa, não ter treinador no campo. É o que é", desdramatizou Rui Silva.

O andebolista recordou que o adjunto Paulo Fidalgo, que assumirá o papel principal, integra a equipa técnica nacional há vários anos: "Já nos conhecem e nós a eles. Temos uma relação ótima. É treinador de andebol, logo, está preparado".

A ausência do selecionador do banco perante a Islândia e a Coreia do Sul, que é orientada por Rolando Freitas, já foi testada no torneio preparatório Gjensidige Cup, na Noruega, no qual Paulo Pereira ficou, nos derradeiros dois desafios, ganhos por Portugal, meia parte no banco e outra na bancada, "para treinar a comunicação".

Assim, todas as atenções da comitiva estão viradas para a valia da Islândia, "uma grande equipa, com grandes individualidades, com atletas em excelente forma e fortes no 'um contra um'", situação que obriga os lusos a conseguir apresentar-se com "uma defesa forte e coesa".

Atenção ainda para as "transições rápidas, para que os erros ofensivos, forçados ou não, tenham um impacto minimizado no desempenho dos 'heróis do mar'.

Rui Silva entende que o Grupo D, que inclui ainda a Hungria, é "bem mais competitivo" do que há dois anos, quando Portugal atingiu o 10.º lugar, o seu melhor resultado de sempre, facto que até pode ser favorável.

"Se estivermos fortes, temos boas hipótese de melhorar a classificação. É importante essa primeira fase para que consigamos esse grande objetivo", assumiu.

Elogiou ainda a incorporação no grupo dos irmãos Costa, Martim e Kiko, com quem privou no F. C. Porto e que agora representam o Sporting, clube no qual são orientados pelo pai, Ricardo Costa.

"Tem sido uma integração boa. Aqui não existe questão clubística. Temos uma equipa com atletas que sabem o que podem fazer. Felizmente, há uma relação de amizade, pois só com um grupo coeso e forte superamos as dificuldades ao longo dos jogos. Só temos a ganhar com isso", vincou.

No Grupo D, em Kristianstad, na Suécia, Portugal vai defrontar a Islândia (na quinta-feira), Coreia do Sul (no sábado) e Hungria (na segunda-feira).