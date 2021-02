Rui Silva: "E agora? Quem me vai dar confiança nas próximas batalhas? "

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O companheiro de equipa de Andebol deixou, este sábado, uma homenagem ao guarda-redes Quintana nas redes sociais.

"Não consigo descrever o que estou a sentir, sinto-me vazio e desamparado. E agora? Quem me vai dar a confiança nas próximas batalhas? Quem vai puxar pelo positivismo e pela minha alegria quando a minha vontade não é essa? A embarcar no meio dessa tua salsa cubana? Quem me vai dar o colo nos nossos momentos de conquista?

A ideia era que iríamos brindar ate sermos velhinhos e recordarmos toda a história que fizemos juntos nesta vida! Olha por nós, brinda por nós, dança por nós e desta vez a força que nos costumavas dar, dá-nos também para aguentarmos o que aí vem. Serei mais um a cuidar dos teus e a eternizar a tua memória, sentido-me muito honrado por ter conhecido mais do que o excelente atleta, a enorme pessoa que tu és!", escreveu Rui Silva no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rui Silva (@ruiisilva14)

Tiago Rocha também fez questão de homenagear o guarda-redes. Num texto emocionado, o atleta garante que a "alegria" e o "sorriso" do guardião jamais serão esquecidos.

"Que vida miserável esta. Que revolta. Que injustiça. Que crueldade. Que dor. Incapaz ainda de acreditar neste pesadelo, nesta tempestade. Como é possível, porquê que acontece isto aos bons? Aos melhores? Dá para acreditar? Descansa em paz meu amigo, o teu sorriso e alegria jamais serão esquecidos, a tua qualidade de super herói que elevou a nossa profissão ao mais alto nível. Mais uma vez...porquê tu? Porquê? Obrigado!!!! Por toda a amizade! Por todo o companheirismo! Por todo o carinho! Por toda a atenção! Por tudo! Aquele que todos adoramos sempre, os amigos, os rivais, Todos!!!!! Ps: espero que estejas junto com o meu Rei a rirem se de todas as experiências que tiveram e orgulhosos do que viveram", pode ler-se.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tiago Rocha (@tiagorocha17)