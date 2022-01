Rui Silva em lágrimas com homenagem após falecimento do pai

André Bucho Hoje às 20:07 Facebook

Guarda-redes luso entrou em campo três dias depois da morte do pai e não conteve a emoção durante o minuto de silêncio. Sevilhanos perderam por 0-2 na receção ao Celta de Vigo.

Aplaudido de pé pelos adeptos. Foi assim que Rui Silva entrou no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, para defender a baliza do Bétis três dias depois da morte do pai. Todos os colegas de equipa saíram do túnel de acesso ao relvado com uma camisola negra onde se podia ler "Ânimo, Rui", enquanto na do guarda-redes estava escrito "Descasa em paz, pai".

Seguiu-se, depois, um minuto de silêncio em homenagem ao pai do jogador e Rui Silva não conseguiu conter as lágrimas enquanto se encaminhava para a baliza.

Outro momento emocionante do encontro aconteceu aos 36 minutos, quando Iago Aspas bateu o português na conversão de uma grande penalidade e lhe entregou um sentido abraço.

O Bétis, terceiro classificado, viria a perder 0-2, com Iago Aspas a bisar antes do intervalo e a dar três pontos ao Celta de Vigo, 12.º classificado.