Rui Silva: "Sou um guarda-redes mais forte mentalmente"

Rui Silva é dos guarda-redes com mais folhas limpas na Liga espanhola. Ao serviço do Bétis, referiu que evoluiu em todos os aspetos, sobretudo no mental.

"Penso que melhorei de várias formas, especialmente a nível mental. Penso que sou um guarda-redes mais forte mentalmente, o que me ajuda a estar mais concentrado. Dantes era muito difícil para mim, as jogadas de um contra um deixavam-me nervoso. Estava habituado a uma linha defensiva mais recuada, onde essa situação não acontecia tanto. Aqui estou mais exposto e o ano passado foi difícil porque me senti um pouco sozinho. Mas melhorei, não só o trabalho no campo e o trabalho físico, mas acima de tudo a nível mental. Ajuda-me a controlar a minha respiração para me concentrar e tomar melhores decisões", disse Rui Silva, em entrevista à BeSoccer.

O guarda-redes português leva nove folhas limpas (jogos sem sofrer golos) em 22 encontros pelo Bétis e é dos guardiões com melhor registo neste capítulo na Liga espanhola. Aliás, no campeonato tem uma das percentagens mais altas de folhas limpas - 40%.

"Para um guarda-redes que joga numa equipa como o Bétis, que joga com uma defesa mais avançada, é importante estar fora da baliza, ser capaz de ajudar a defesa em profundidade, ser forte no jogo aéreo, jogar bem com os pés, tanto curto como longo... e estou a habituar-me a tudo isso. Este ano estou mais adaptado, é diferente do ano passado, quando tinha acabado de chegar do Granada. O segundo ano ajudou-me a conhecer os meus companheiros, a saber o que cada um faz e a ganhar confiança", explicou ainda o português.

Sobre a possibilidade de terminar a época em lugar de acesso à Liga dos Campeões, Rui Silva referiu que a equipa do Bétis está "entusiasmada" com essa possibilidade. "Atualmente, o clube está a viver épocas muito boas, e é importante estar na Europa. Espero que possamos alcançar a terceira época consecutiva nas competições europeias. Depois, claro, gostaríamos de chegar à Liga dos Campeões. No ano passado estivemos muito perto... sabemos que temos grandes equipas à nossa frente e que vai ser muito complicado, mas estamos entusiasmados e queremos continuar a trabalhar para atingir o nosso objetivo", continuou.