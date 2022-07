Rui Vitória assume comando da seleção do Egito até 2026

JN Hoje às 09:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Vitória foi oficializado pela federação egípcia de futebol como o novo selecionador dos "faraós". O vínculo é válido por quatro anos.

Após a experiência nos russos do Spartak de Moscovo, de onde saiu em dezembro do ano passado, Rui Vitória vai dar continuidade à sua carreira no Egito, para assumir o comando da seleção local.

Os 'faraós' voltam a apostar num treinador português, depois de Carlos Queiroz, que abandonou o cargo em março, após ter falhado o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo do Catar.

Rui Vitória, que em Portugal orientou o V. Guimarães e o Benfica, entre muitos outros clubes, assinou um contrato válido até 2028, com um vencimento anual na ordem dos 2,5 milhões de euros.