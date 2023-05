Rui Vitória: Benfica "tem todas as condições para ser campeão"

JN/Agências Hoje às 17:29 Facebook

O treinador Rui Vitória considerou, esta quinta-feira, que o Benfica "tem todas as condições para ser campeão" da Liga portuguesa de futebol e que o trabalho desenvolvido na temporada tem de ser "assinado por baixo".

"É agora que o trabalho que foi feito para trás tem de ser assinado por baixo. Ninguém vai deixar fugir essa oportunidade. Se calhar, há duas ou três semanas a ansiedade estaria no topo, mas agora não tanto. É uma ansiedade muito positiva, à espera que as coisas aconteçam. Apesar de, no futebol, não haver resultados antecipados, estou em crer que o Benfica tem todas as condições para ser campeão", afirmou Rui Vitória, aos jornalistas.

À margem da conferência 2Build, em Cascais, o atual selecionador do Egito e ex-técnico dos "encarnados" frisou que, apesar de uma ligeira quebra que fez reduzir de 10 pontos para quatro a distância para o F.C. Porto, o Benfica beneficiou da entrada forte na época.

"O Benfica começou muito forte, com um futebol positivo, agradável e a mostrar poder sobre as outras equipas. Isso foi importante para lhe trazer estabilidade nos momentos de alguma ansiedade. Não existiram momentos de dúvida muito fruto do trabalho feito logo desde início. O campeonato às vezes ganha-se logo nos primeiros meses", realçou.

Na 32.ª e penúltima ronda da I Liga, o Benfica visita o rival Sporting, num dérbi lisboeta que pode decidir o título a favor das "águias", com Rui Vitória a salientar a característica especial dos jogos, com "realidade diferente" e que pode alterar o rumo de uma época.

"São duas equipas muito boas e diferentes. O que desejo é que seja um ótimo jogo. Eu estou convencido de que vai ser um jogo de qualidade, pois são duas equipas que têm a preocupação de se querer impor dentro de campo", analisou o técnico, com 53 anos.

Apesar de estar a trabalhar no estrangeiro, Rui Vitória mantém-se muito atento ao que se passa no futebol português, mostrando-se "muito contente com a qualidade" que se tem visto em vários jogos e a evolução que tem apresentado, com equilíbrio e emoção.

"O campeonato no topo ficou um bocadinho mais equilibrado nos últimos tempos e trouxe mais emoção. Penso que o Benfica acaba por vir a ser campeão nesta fase, mas tem havido desempenhos muito bons de uma série de equipas. Vejo com muito agrado a evolução do futebol português", expressou o técnico, natural de Alverca do Ribatejo.

A primeira experiência enquanto selecionador "está a correr muito bem", com os cinco triunfos em cinco jogos a provarem um arranque muito positivo, numa função distinta à de treinador e que Rui Vitória pretendia vivenciar, ao fim de nove meses nesse cargo.

"A experiência em si tem sido muito boa, porque eu queria isto. Queria passar para a parte da seleção para perceber como as coisas funcionam e viver esta experiência. Está a ser muito enriquecedora e, quando as vitórias aparecem, naturalmente tudo tem um outro sabor. Gosto muito deste novo cargo e agora é dar continuidade", apontou ainda.

A conferência 2Build, que liga o mundo empresarial ao do desporto, foi organizada pela Smash, numa unidade hoteleira no concelho de Cascais, num evento que contou com 118 oradores anunciados, distribuídos por três palcos, para além de 400 convidados.