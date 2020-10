Rui Vitória e Ivo Vieira perdem na Arábia Saudita

JN/Agências Hoje às 20:59 Facebook

Os treinadores portugueses Rui Vitória e Ivo Vieira viram o Al Nassr e Al Wahda, respetivamente, perder esta quinta-feira os jogos frente ao Al Taawon (1-0) e Al Ahli (1-0), na segunda jornada da Liga saudita.

Com a derrota na deslocação ao terreno do Al Taawon, a segunda em duas rondas, depois de o atacante camaronês Leandre Tawamba fazer o único golo do jogo aos 63 minutos, o Al Nassr, de Vitória, segue no último lugar no campeonato da Arábia Saudita.

Já o Al Wahda, que tinha vencido na primeira jornada, perdeu em casa do líder provisório Al Ahli, com o avançado romeno Alexandru Mitrita a faturar aos 73 minutos e a fixar o resultado, que coloca a formação orientada por Ivo Vieira, para já, no oitavo lugar.