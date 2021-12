Rui Vitória e Pedro Martins seguem na Liga Europa e Vítor Pereira está fora

JN Hoje às 20:20 Facebook

Os treinadores portugueses Rui Vitória e Pedro Martins conduziram os russos do Spartak Moscovo e os gregos do Olympiacos para os oitavos de final e play-off da Liga Europa, respetivamente. Já Vítor Pereira caiu para a nova prova europeia de clubes.

No Grupo C, um golo do médio russo Zelimkhan Bakaev bastou para os moscovitas vencerem, em Varsóvia, os polacos do Legia (1-0) e assegurarem o primeiro lugar, com os mesmos pontos dos italianos do Nápoles, de Mário Rui, que venceram, em casa, os ingleses do Leicester, que caiem para a nova competição europeia de clubes.

No Grupo D, o Eintracht Frankfurt, que teve Gonçalo Paciência como suplente utilizado, confirmou a primeira posição ao ir empatar (1-1) à Turquia com o Fenerbahce de Vítor Pereira, atirando a equipa do técnico luso para o play-off da Liga Conferência Europa.

Já o Olympiacos, de Pedro Martins, perdeu na Bélgica frente ao Antuérpia, por 1-0, e encerrou a fase de grupos no segundo lugar, seguindo para o play-off da Liga Europa.

No Grupo B, a Real Sociedad continua em prova, depois de ganhar por 3-0 na receção aos holandeses do PSV (Bruma foi titular), que começaram a época a lutar por um lugar na Liga dos Campeões e foram agora atirados para a Liga Conferência Europa.

O Mónaco, que já tinha assegurado o primeiro lugar, empatou a uma bola na Áustria frente ao Sturm.

No Grupo A, já com a qualificação assegurada, o líder Lyon e o segundo Rangers empataram a uma bola em França. Os checos do Sparta Praga ganharam aos dinamarqueses do Brondby (2-0) e seguem para a Liga Conferência Europa.