Rui Vitória honrado pela escolha para o Spartak de Moscovo

Prestes a encarar o novo desafio na carreira, Rui Vitória mostrou-se orgulhoso por ter sido o eleito para comandar os destinos do Spartak Moscovo e assegurou estar preparado para a missão de devolver o título aos russos, depois de a última conquista ter acontecido na temporada 2016/17.

"Pronto para este novo desafio! É uma honra representar um clube com a grandeza do Spartak Moscovo, sobretudo em ano de centenário. Juntos e com ambição vamos conseguir", escreveu Rui Vitória, de 51 anos, numa publicação na rede social Instagram, poucas horas depois de ter sido anunciado como treinador dos moscovitas para as próximas duas temporadas.

Esta será a segunda experiência de Rui Vitória fora de Portugal, depois de nas duas últimas épocas e meia ter treinado os sauditas do Al Nassr, clube pelo qual conquistou um campeonato e uma supertaça daquele país.

Em Portugal, Rui Vitória orientou nos seniores o Vilafranquense, o Fátima, o Paços de Ferreira, o Vitória de Guimarães e o Benfica, conquistando três campeonatos com as águias (2015/16 e 2016/17, tendo ainda participação em 2018/19).

Além dos três títulos de campeão português, Rui Vitória contabiliza também duas Taças de Portugal, pelo Benfica e pelo Vitória de Guimarães, uma Taça da Liga e duas Supertaças nacionais, também pelos encarnados.