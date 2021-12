Rui Vitória já não é treinador do Spartak Moscovo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:36 Facebook

O Spartak de Moscovo oficializou, esta quarta-feira, a saída de Rui Vitória do comando técnico. O clube russo agradeceu o "profissionalismo, as memórias na Liga Europa, e o caráter admirável" do treinador.

Apesar de ter conseguido o apuramento para o oitavos de final da Liga Europa, a direção do Spartak Moscovo decidiu começar a procurar outra alternativa para o comando técnico. Rui Vitória está de saída do clube russo, depois do treinador português e o clube terem acertado a rescisão esta quarta-feira.

"O Spartak Moscovo e o Rui Vitória decidiram seguir caminhos separados. Queremos agradecer ao Rui Vitória pelo profissionalismo, memórias que deixou e pelo caráter admirável. Desejamos-lhe o melhor para o futuro", escreveu a clube nas redes sociais.

Rui Vitória chegou ao Spartak Moscovo no início da temporada e, em 26 jogos, conseguiu nove triunfos. O treinador português deixa o clube no nono lugar da liga russa, com 23 pontos.