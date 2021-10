Rui Vitória perde para o Leicester na Liga Europa

JN Hoje às 19:41 Facebook

O Spartak Moscovo, comandado pelo treinador português, chegou a ter dois golos de vantagem, mas consentiu a reviravolta e perdeu pela segunda vez na fase de grupos.

O Spartak Moscovo, orientado por Rui Vitória, desperdiçou esta quarta-feira uma vantagem de dois golos e acabou derrotado, em casa, pelo Leicester (3-4), graças a um póquer do zambiano Patson Daka.

Alexander Sobolev, aos 11 minutos, e o sueco Jordan Larsson, aos 44, deram a liderança ao conjunto russo no jogo da terceira jornada do Grupo C da Liga Europa, porém Daka, letal, respondeu com tentos aos 45, 48, 54 e 78.

Aos 86", Sobolev ainda reduziu, mas a equipa de Rui Vitória já não foi a tempo de resgatar qualquer ponto ao Leicester, que contou com o português Ricardo Pereira no "onze".

Nas contas do Grupo C, o Legia Varsóvia, que amanhã visita o Nápoles, comanda com seis pontos, seguido pelo Leicester com quatro e Spartak Moscovo com três. O Nápoles soma um ponto.