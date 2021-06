Rui Vitória quer títulos no Spartak Moscovo

JN Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador português foi apresentado esta segunda-feira pelo emblema moscovita. Objetivo é acabar com a hegemonia do Zenit e devolver clube ao topo do campeonato.

Rui Vitória foi apresentado esta segunda-feira como novo treinador do Spartak de Moscovo (Rússia) e mostrou-se confiante num "bom trabalho", com o objetivo de sempre: "ganhar títulos".

"Chegámos rapidamente ao entendimento de que iríamos fazer aqui um bom trabalho. Tenho como objetivo ganhar títulos. O Spartak mostrou-me essa possibilidade e gostei muito da forma como o clube estava organizado", salientou o treinador português, acrescentando que já está "perfeitamente identificado com a equipa e com o campeonato russo".

"Não será um trabalho fácil, num campeonato muito disputado e com equipas de qualidade. Mas vamos ter uma equipa forte, que vai lutar todos os jogos para ganhar, entrar nas competições com determinação muito grande para ganhar. É ano de centenário e queremos ganhar títulos", referiu.

A experiência no Spartak Moscovo será a segunda de Rui Vitória fora de Portugal, depois de nas duas últimas épocas e meia ter treinado o Al Nassr (Arábia Saudita), clube pelo qual conquistou um campeonato e uma supertaça.

Na Rússia, Rui Vitória assume o clube com mais títulos na competição (10), desde 1992, mas que nos últimos anos tem sido superado por Zenit São Petersburgo, que ganhou os últimos três campeonatos, e CSKA Moscovo.