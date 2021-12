Rui Vitória de saída do Spartak de Moscovo

JN Ontem às 23:32 Facebook

Tudo indica que Rui Vitória estará prestes a deixar o comando técnico dos russos do Spartak de Moscovo, depois de ter ganho ao Legia, em Varsóvia, por 1-0, triunfo que valeu aos russos a passagem em 1.º lugar do Grupo C, da Liga Europa.

Segundo o "Gazzetta dello Sport", está já definido o sucessor de Rui Vitória no comando da formação russa. Trata-se do italiano Paolo Vanoli, que fez parte da equipa técnica de Antonio Conte, na época passada, que terminou com a conquista do título italiano pelo Inter de Milão.

Inclusive já estará marcada a conferência de imprensa de apresentação da nova equipa técnica, em Moscovo, para este sábado.

Recorde-se que, na última jornada, o Spartak Moscovo havia posto fim à série de seis jogos sem vencer ao derrotar o Almat Grozny, em casa, por 2-1, ocupando o 9.º lugar. O próximo compromisso dos moscovitas está agendado para segunda-feira, às 16 horas, na deslocação ao terreno do Sochi.