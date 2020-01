Rui Vitória sofre acidente durante boleia de jogador

V.S. Hoje às 12:34 Facebook

Rui Vitória já orientou o treino de terça-feira do Al Nassr, mas o dia anterior não foi famoso para o treinador português, envolvido num acidente de viação que não teve consequências físicas de maior mas que foi o suficiente para o levar ao hospital. Mal sabia Rui Vitória que um trajeto curto e a boleia de um jogador lhe traria tamanho transtorno.

Tudo aconteceu quando a viatura, conduzida por um dos futebolistas do plantel do Al Nassr, embateu numa pedra das dunas de Riade, na Arábia Saudita. Apesar de não ter sido muito forte, o impacto chegou para levar Rui Vitória a bater com a cabeça na parte da frente do automóvel, pelo que a antigo treinador do Benfica teve que receber assistência médica: levou pontos para fechar o golpe e ainda ficou combalido na região cervical, lesões que o afastaram do treino de segunda-feira do campeão saudita.

Rui Vitória melhorou entretanto e um dia depois do acidente voltou ao trabalho, aparentemente sem quaisquer limitações físicas. Foi só um susto.