Ruiz garante um ponto ao Rio Ave com golo ao minuto 90 do jogo com o Chaves

O Rio Ave conseguiu, esta segunda-feira, empatar (1-1) no final do tempo regulamentar, na visita ao Desportivo de Chaves, no jogo que encerrou a quinta jornada da Liga, ganhando novo fôlego na classificação.

Em Chaves, Héctor inaugurou o marcador para a equipa da casa, aos 32 minutos, mas Leonardo Ruiz conseguiu o empate aos 90, impedindo que os flavienses, que somam oito pontos, superassem o Boavista no quinto lugar.

O Rio Ave, que venceu o F. C. Porto na jornada anterior e não perde há três jogos, é agora 14.º do campeonato, com cinco pontos, afastando-se da zona de perigo da classificação.